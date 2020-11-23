富時100期 交易有獎

期交所於11月23日上市新商品「英國富時100指數期貨」，使期交所產品線自亞洲、美洲，再進一步拓展至歐洲市場。為鼓勵期貨業者、從業人員及法人機構積極推廣並參與交易，期交所於上市當日起辦理「英國富時100指數期貨交易獎勵活動」，針對期貨經紀商、期貨交易輔助人及相關從業人員規劃設計不同獎勵方案，輔以法人機構獎勵，透過全市場多面向獎勵，提高市場參與熱度。

「英國富時100指數期貨」之交易標的為英國富時100指數，該指數成分股為英國最大證券交易所─倫敦證券交易所（LSE）市值前100大上市企業組成，最能代表英國股票市場，反映英國整體經濟景氣走勢，且成分股產業組成以金融業為主，科技股占比小，與期交所現行商品標的指數成分股產業組成有所區隔。

此外，「英國富時100指數期貨」以新臺幣計價，交易人無須承受匯兌風險，且透過現行國內帳戶即可從事交易，除較為方便外，成本亦較低；契約規格採小型契約規模設計，交易門檻低，操作靈活，另其交易時間涵蓋英美股市開盤時段，便利交易人掌握避險及交易策略機會。

「英國富時100指數期貨交易獎勵活動」總獎金為400萬元，活動期間自今年11月23日起至明年3月31日，期貨經紀商（FCM）及期貨交易輔助人（IB）設有「交易獎」及「實動帳戶獎」，達獎勵辦法所訂標準者，活動當月可獲得2萬至10萬元不等的獎項獎金。

另各月獲獎的FCM及IB，分別可推派一名交易量最大及實動帳戶數最多的業務員及分公司經理人，可獲得1萬元獎金。此外，本活動亦針對法人機構推出折減獎勵，凡在日盤及夜盤日均量各達到一定標準者，即可獲得60%或80%的手續費折減獎勵。

相關獎勵活動辦法業已公告於期交所網站，歡迎期貨商、IB及相關從業人員、法人機構上網查詢，積極推廣以爭取佳績，共同為擴大臺灣期貨市場規模而努力。