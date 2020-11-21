全民權證／中鴻 押價內外15％

受惠各國製造業開始復甦，海外需求持續回升，鋼鐵報價自5月開始觸底反彈。因鋼價上升格局確定，下游開始回補庫存，中鴻（2014）海內外出貨量也同步走揚，毛利、獲利跟著走揚。

中鴻主要產品為熱軋鋼捲、冷軋鋼捲、鍍鋅鋼捲以及鋼管。投顧法人表示，鋼鐵價格的上漲已從原料的推升轉為需求的拉動，加上各國相繼提出刺激政策，鋼鐵產業將持續好轉，且預估鋼鐵漲勢有望延續至2021年，將推升中鴻獲利大幅成長。

看好中鴻後市的投資人，建議布局價內外15%以內，有效天期100天以上的權證，參與行情，如中鴻元大04購01（073138）等。 （元大證券提供）