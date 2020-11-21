全民權證／和碩 兩檔電力足
和碩（4938）在第3季營收達3,356億元，季增2%，年減5%，優於市場預期，主因為通訊產品、資訊產品需求以及子公司營運成長優於預期，毛利率、營益率分別有4.2%、1.9%，每股純益（EPS）為2.61元，大幅優於市場預期。
展望第4季，市場預估資訊產品季減15%，消費性產品受惠新款主機供不應求，預期將季增2%；由於美系手機新產品遞延上市，和碩這次主供iPhone 12 Mini及少部分12系列，預估全季營收4,341億元，季增29%，年增4%，預估EPS為2.93元。
權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外15%以內，可操作天期為在100天以上的中長天期商品介入。（凱基證券提供）
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