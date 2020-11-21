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全民權證／元太 選逾三個月
元太（8069）主要產品線中，明年仍以電子標籤的營運展望較佳。雖然新冠肺炎疫情影響零售業景氣，封城等防疫動作影響賣場人員出勤狀況，但安裝電子標籤卻有助於節省人力， 今年賣場對電子標籤的需求增溫。
法人說，目前電子標籤對零售通路的滲透率尚低於5%，受惠防疫動作衍生需求持續釋出，元太的訂單能見度已達明年第1季，元太對擴產的態度轉為積極。計畫在國波士頓、台灣新竹擴增電子紙材料產能。
法人預估第4季產能利用率仍維持高檔，加上本季較多權利金收入挹注，獲利展望勝過第3季。投資人可利用價外15%以內，有效天期三個月以上的權證，伺機介入。（群益金鼎證券提供）
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