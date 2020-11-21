台積、聯電 四檔有看頭

隨新冠肺炎疫情再度增溫帶動遠距上班上課需求、5G手機陸續推出及基礎建設持續推動、比特幣價格走高再度帶動挖礦需求，投顧法人看好晶圓代工業者明年有漲價機會，預料將使台積電（2330）、聯電（2303）營運受惠。權證發行商表示，投資人可善用相關權證商品掌握投資機會。

晶圓代工廠商10月營收成長動能趨緩，投顧法人表示，最主要是受到台積電等華為供應鏈在9月禁令生效提前拉貨，使9月基期較高影響。但台積電在蘋果、超微及高通等大客戶拉貨下，預料11、12 月營收應能持平、符合先前財測的季增0-2%區間。

展望後市，台積電基本面利多不斷，市場傳出蘋果、高通、輝達、聯發科等客戶近期大舉追單提高備貨量，挹注5/7奈米先進製程產能，傳客戶訂單已排隊排到明年下半年，預料在客戶紛紛搶先預訂下，先進製程產能持續吃緊將成為常態。

此外，台積電赴美設廠也傳出好消息，路透報導，美國亞利桑那州鳳凰城官員18日開會，無異議通過台積電在當地建立12吋晶圓廠的計畫，並通過由市府提供2.05億美元基金，折合近新台幣60億元，意味台積電在美國亞利桑那州蓋新廠的計畫已順利取得通行證，並獲得當地官方高度支持，有利其廠務布建。

隨著台積電接單滿滿，將產生外溢效應，聯電、世界先進等均有機會受惠。聯電第3季營收季增1.1%、年增18.9%，其中出貨量季增1.6%，優於市場預期，預期第4季出貨量將持續增加。

權證發行商表示，投資人可挑選價內外10%以內，有效天期在三個月以內的權證，參與行情。