旺宏、南亞科 認購靚

雖然今年第4季記憶體價格已小幅下跌，下游也有去化庫存的動作，不過，買盤已有跡象提前布局，等待明年第2季過後可能回升的行情。旺宏（2337）及南亞科（2408）股價也出現轉強走勢，權證發行商表示，可利用權證，參與行情。

市場研判，今年第4季到明年第1季或許記憶體價格仍有小幅修正的可能，但若以中期來看，明年第2季供需可望趨於平衡，DRAM及NAND記憶體近半年出現供給吃緊的情況，中長期資金已進場進行布局。

旺宏第3季營收109.57億元，季增18%、年減8%；單季純益16.18億元，季增22%，年減13%；第3季每股純益0.88元。累計前三季營收296.43億元，年增16.6%，純益約41.7億元，年增84.67%，累計前三季每股純益2.27元。

根據研調機構報告顯示，以今年第1季來看，在NOR Flash市占訂單，旺宏以26.2%拿下冠軍，製程上在業界相對領先，NOR Flash產品線完整，從低容量至高容量齊備。

至於iPhone 12系列首次全系列採用OLED螢幕，在iPhone新機擴大全系列使用OLED面板下，對外掛NOR Flash晶片，法人表示，旺宏也有五成的供貨比重，旺宏已打入蘋果供應鏈。

南亞科部分，法人展望第4季，由於不同應用別的記憶體需求此消彼長，加上主要記憶體供應商庫存水位陸續降低，以及9月Flash現貨價格出現反彈，有利南亞科營運持穩。

南亞科先前受惠來自華為禁令前的備貨需求而業績增加，預期第4季營運持穩，但第4季的記憶體整體價格可能續跌。市場關注記憶體報價可望於今年第4季到明年第1季完成落底，南亞科毛利率可望自明年第1季起呈現逐季回升。建議投資人利用價內外10%以內，有效天期兩個月以上的權證，參與行情。