鴻海台達電 挑中長期

微軟、索尼搶攻宅經濟，陸續推出的Xbox Series X/S、PlayStation 5（PS5）預購與開賣情形優於預期，廠商積極增產備貨下，市場看好鴻海（2317）、台達電（2308）等供應鏈都將趕工因應，營運進補中，權證券商建議，可留意相關權證的投資機會。

鴻海第3季營收季成長14.3%、年減7%，消費性智能產品進入傳統旺季帶動營收季增，但在今年美系客戶手機上市時間遞延造成營收年衰退，毛利率6.21%，季增0.3個百分點、年增0.2個百分點，單季稅後淨利308億元，季成長34.8%、年成長0.6%，每股純益（EPS）2.23元，優於市場預期。

展望第4季，在手機、遊戲機等消費性智能產品預期較前一季成長，元件也將較前一季有雙位數成長，雲端產品較前一季持平中，營運可望交出季、年雙增的成長，且在稼動率滿載下，毛利率將持續提升。

台達電第3季EPS達3.23元，優於市場預期，其中，毛利率及營益率分別達31.9%及13.5%，均維持在歷史高檔的水準，主因為產品組合維持在較好的水準、泰達電生產效率提升、客戶砍價壓力小，以及原物料價格維持在低檔水準，加上疫情使得差旅及參展費用降低，營業費用也低於預期。

展望2021年，台達電持續投入研發資源在長期趨勢的產業，包括5G、自動化設備、雲端資料中心、電動車及基地台供電系統等相關產品，預期將受惠相關產業趨勢，持續推升營運成長。

看好的投資人，建議利用可操作天期在100天以上的中長期權證，跟進行情。