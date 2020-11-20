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北台灣今晚變天 吳德榮：明天北海岸等地區有較大雨勢

全民權證／碩禾 鎖定長天期

經濟日報 / 記者高瑜君整理

太陽能導電漿廠碩禾（3691）股價在經過高檔橫盤整理後逐步走高，昨（19）日上漲1.3%，收在188.5元，股價脫離均線糾結區。在營運面，第3季年增率翻正，累計前三季每股純益2.24元；累計前十月營收則達71.96億元，年增近一成。

法人認為，太陽能族群領先進入整理期，近期醞釀下一波攻勢，相關個股股價紛開始震盪向上，碩禾表現相對強勢，先前回測並沒有觸碰到季線。展望後市，在全球綠能趨勢下，加上政策面積極發展，推動太陽能模組需求，加上營運體質持續改善，帶旺碩禾營運前景表現。

權證發行商建議，看好碩禾的投資人可布局價外15%以內的長天期，參與行情，同時設好停損、停利點。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

太陽能 碩禾

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