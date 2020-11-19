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玉晶光、金像電 四檔靚

經濟日報 / 記者高瑜君／台北報導

台股昨（18）日開高走高，上漲180點，收在在最高13,773點，主要由台積電、大立光以及聯發科推動指數走揚，也帶動電子股族群續強，如：玉晶光 （3406）、金像電（2368）等，看好電子族群股價後市的投資人可利用相關權證進行布局。

昨天三大法人同步買進玉晶光，帶動股價脫離均線糾結區，昨日以上漲3.2%，站上600元。 玉晶光10月營收達16.5億元，月減11%、年增12.6%，主要因為十一長假工作天數較短，導致產能減少，終止連五個月成長；但累計前十月合併營收126.24億元，年增29.8%。

展望後市，法人認為，第4季受惠產能擴充、客戶新機拉貨，有望繳出不錯的營運表現，主要受惠iPhone下半年新機採用7P鏡頭，市場預期將拿到10~20%的市占率，預估玉晶光今年在 iPhone這邊拿下7P、5P超廣角，以及ToF的鏡頭等訂單，且市場對於中高階鏡頭需求佳，並且擴廠產能陸續將在下半年貢獻營運表現。

三大法人連續兩日買進金像電，推升股價上漲4.4%，向上挑戰季線反壓區。法人認為，金像電今年營運體質調整後脫胎換骨，獲利顯著改善，展望2021年，看好Whitlet平台出貨有助Server板ASP提升，並且在網通switch 100G/400G產品出貨攀升下，高階產品出貨占比將可望再拉高。

權證發行商建議，看好玉晶光 、金像電後市的投資人，可利用價內外10%以內，有效天期三個月以上的權證參與行情，如連結玉晶光的台新02購03、永豐03購05及連結金像電的台新02購01、凱基02購03，參與行情。

玉晶光 金像電

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