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大田、喬山 優選長天期

經濟日報 / 記者黃力／台北報導

疫情出現轉圜曙光，市場消費力逐步增強，大田（8924）、喬山（1736）等泛健康供應商受惠運動商機重新活絡，近期營運回溫，支撐股價持續守在均線之上。

大田受惠美系主要客戶行銷操作奏效，球具熱賣，下單量增，展望第4季，近期營運繳出佳績。法人指出，高爾夫市場將步入傳統旺季，疫情如能獲得緩解，有利需求提升，業績表現可期。

大田表示，上半年營收受新冠肺炎疫情影響較去年同期下滑，但自第3季起隨著美日高爾夫消費市場買氣反彈，各大高爾夫巡迴賽事陸續復賽，加上高爾夫傳統旺季的多重助攻，產業逐步回溫。

獲利上，在出貨產品組合優化下，加上江西新廠設備自動化效益逐步顯現，生產效率和成品良率都有望大幅提升。

展望本季，大田指出，消費買氣不減，高球具銷售量大增，帶動品牌商進一步拉大力道追加現有款式產品訂單；同時也加快腳步布局準備上市新品鋪貨作業。

喬山上半年受新冠肺炎疫情影響，營運陷入虧損，不過下半年開始，家用器材加速成長，營收比重攀升至四成以上，加上商用市場需求回溫，營運逐步轉強。

喬山表示，10月家用健身器材銷售持續火熱，旗下越南廠及上海廠補貨速度加快，加上新數位影音串流產品上市，家用銷售年增達到130%。本季進入健身器材銷售旺季，預期家用市場營收會持續擴大，另外新冠疫苗即將問市，可望帶動商用市場加速復甦，加上公司年底加大熱銷產品行銷力道，本季營收將再攀高。

權證發行商建議，看好大田、喬山後市，可買進價外10%以內、距離到期日100天以上權證。

疫情 高爾夫 營收

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