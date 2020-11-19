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瑞昱、聯發科認購火

經濟日報 / 記者廖賢龍／台北報導

台股資金再度回流至科技股。近日台積電、大立光拉大高科技股的空間後，輪到IC設計股上漲，其中瑞昱（2379）及聯發科（2454）在後續產業發展，權證發行商說，可挑槓桿倍數相對較大的權證，參與近期的漲升行情。

法人表示，瑞昱明年期望開拓PC、筆電、AP路由器與Dongle的商機。主動式降噪（AMC）的TWS系統單晶片（SoC）明年動能也可望升溫，該技術升級將有助瑞昱明年的獲利。

除產品組合改善，法人說，瑞昱營運槓桿效益也逐漸浮現，部分可歸於內部IP共享，瑞昱將持續善用在聯網領域的優勢，專注高整合與低功耗物聯網應用及部分利基型應用。尤其瑞昱的無線連網產品使其得以受惠晶片含量升級的趨勢，其訂單規模較大、客戶多元，有利於取得製造產能。

法人說，成長型產品方面，5G逐漸普及，整體網路流量必定持續成長，預期資料中心的高速傳輸介面將由100G升級至400G，56G SerDes出貨量將跟著成長；WiFi 6作為5G的最佳搭配無線網路傳輸技術，出貨量將隨5G滲透率提升而增加；明年TWS耳機仍維持高速成長的趨勢，隨著 TWS耳機低價化趨勢成形，預期TWS耳機將加速普及，成長型產品營收仍將持續成長。

至於聯發科，先前因華為受美制裁，導致外界認為聯發科5G手機晶片拓展不利，但因美國大選已大致確定，一般預料進一步制裁的力道減弱，且華為已將榮耀手機部門切出並售，迴避了制裁。

法人表示，預估明年中國大陸5G手機出貨量將來到3億支以上，華為雖受美國二次制裁導致出貨量衰退，但因小米、OPPO與 vivo等大廠將快速填補華為退出後的中國手機市場，預期中國5G手機出貨量持續成長的趨勢將不因華為退出市場而改變。

權證發行券商建議，看好個股營運的投資人，可布局價外20%以內，有效天期100天以上權證。

瑞昱 5G 華為

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