全民權證／泰碩 挑逾三個月

散熱廠泰碩（3338）股價震盪走高，昨（18）日上漲6.3%，收在68.5元，股價站上短中期均線支撐。在營運面，泰碩10月營收4億元，月減12.8%、年減13.2%；前十月營收43.63億餘元，年增6.29億元或16.8%。

法人認為，今年來在宅經濟、遠距商機應用下帶旺散熱產業，展望後市，隨著5G時代來臨，基地台及部分高階機款散熱需求加溫下，配合筆電市況大好、資料中心、高速運算、挖礦需求、汽車電子等產業正向發展，可望再進一步推升散熱產業前景表現。

權證發行商建議，看好泰碩後市的投資人可買進價外10%以內，可操作天期三個月以上的權證，同時設好停損、停利點。（永豐金證券提供）

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