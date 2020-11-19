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全民權證／閎康 短打稍價外
閎康（3587）第3季營收8.18億元，年增24.5%，毛利率回升至30.6%；單季稅後獲利1.34億元，年增200%、每股純益2.15元創歷史新高。
法人表示，雖在華為、海思出貨受限制下，RA需求將下降，但大陸其他設計業者研發能量在加速提升，在其他業務成長下，預估明年仍可維持增長。明年成長動能包含先進製程推進；中國推展第三代半導體開發及加速半導體自製已成趨勢，將衍生更多晶片研發需求。
法人說，目前RA產線已達階段目標，且設備折舊預估在明年達高峰，有利毛利率進一步提升。看好閎康明年營運的投資人，可利用稍價外，可操作天期兩個月以上的權證，短線進出。（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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