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全民權證／國喬利多 二檔俏
國喬（1312）受惠ABS需求穩步增溫，第4季下游客戶訂單能見度提升，加上相關原料報價攀升，吸引法人買盤持續進場。
法人表示，中國十一長假後，庫存回補的買盤浮現，加上歲修及意外事故，部分產能受影響，供給趨緊，塑化產品報價普遍上揚，其中，ABS上漲反彈回穩，持續受惠中國汽車及家電產業復工，開工率提升，此外，歐美家電需求旺盛也進一步推升ABS需求。
法人指出，苯乙烯因大陸沿海庫存持續去化，加上當地兩大生產商上海賽科和江蘇利士德自11月起各有一座歲修，報價行情快速走揚，有利國喬營運。
看好國喬營運表現的投資人，可布局距到期日90天以上、價外15%以內權證。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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