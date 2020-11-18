台指期開盤上漲8點 台積期貨開漲0.5元

台指期今(18)日開盤上漲8點，開盤指數為13,632點；台積期貨開盤487元，上漲0.5元。

美股四大指數昨日跌幅介於0.21~0.86%；蘋果跌0.76%；美光漲0.21%；特斯拉漲8.21%；台積電ADR跌3.59%；聯電ADR跌2.26%。

統一期貨說，昨日外資現貨買超151億，期貨部分減少3,281口，淨多單2.6萬口，十大交易人與特定法人合計買進496口。週選支撐與壓力區落在13,600至13,700之間，P/C Ratio降至1.43，整體籌碼中性偏多看待。

統一期貨表示，電子類股依舊強勢，以半導體產業為首紛紛向上翻揚，疫苗的利多消息發布後，對未來預期的樂觀，也直接反應在橡膠、鋼鐵等類股上。目前加權指數維持高檔，大方向格局不變，持續偏多看待，投資人可等拉回做多。