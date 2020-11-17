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鴻海譜瑞 選長天期

經濟日報 / 記者魏興中／台北報導

日前蘋果發表新一代的MacBook，由於是蘋果首款搭載自行設計的晶片M1，效能睥睨群雄，市場紛紛預期未來銷量大好，激勵新Macbook概念股之一的鴻海（2317）、譜瑞-KY（4966）昨（16）日股價強勢表態。

蘋果新MacBook最大的賣點，在於其自行設計的SoC晶片M1。由於M1是蘋果首款推出的ARM架構PC處理器，取代原本x86架構Intel處理器，採用5奈米製程，擁有更小的體積和更低的能耗，因而成為全球熱議的焦點。

據了解，蘋果新MacBook，M1晶片由台積電代工，其他相關供應鏈，還包括：IC設計的譜瑞-KY；IC載板的欣興；HDI板的華通、健鼎；軟板的台郡、臻鼎-KY；電池模組的新普、順達；組裝廠廣達。

其他零組件則為：散熱的雙鴻、奇鋐、建準、安力-KY；軸承的新日興；連接元件的鴻海、正崴、宣德；轉接頭的良維；鍵盤的精元；塑料機構間的新至陞；鍵盤薄膜觸控開關的科嘉-KY；EMI等電子材料的鼎炫-KY等。

事實上，由於新MacBook與舊款MacBook Air、MacBook Pro相比，CPU效能分別提升3.5、2.8倍，GPU效能提升五倍，電池續航力顯著提升、達15-20小時，加上價格親民，使得明年蘋果新舊筆電出貨量將創歷史新高。

群益金鼎證券衍生性商品部建議，看好鴻海、譜瑞-KY等蘋果新MacBook族群的投資人，可透過相關認購權證參與行情。挑選標準，則以價內外15%內、剩餘天數超過四個月以上等條件為主，放大槓桿利潤。

蘋果 MacBook 鴻海

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