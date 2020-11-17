【記者高瑜君／台北報導】台股昨（16）日大漲278.5點，收在13,551點，最大功臣來自於台積電跳空大漲4.7%，帶動相關概念股走高，如：旺矽（6223）、光罩（2338）等。權證發行商指出，看好台積電概念股族群股價後市，可利用相關權證布局。

護國神山台積電登高一呼，相關供應鏈齊揚，其中光罩廠光罩股價午盤爆量亮燈鎖漲停，終場上漲9.9%或2.95元，收在32.7元，有機會挑戰前波（5月8日）高點的33.25元。

光罩受益晶圓代工需求強勁，帶動營運表現亮眼，10月營收4.21億元，年增22.3%、累計前十月營收來到37.77億元，年增35.3%。展望後市，法人認為，隨著5G應用、電源管理IC、指紋辨識等應用需求持續增加，加上轉單效益，讓台灣8吋晶圓產能更為供不應求，也帶動光罩業績持續增溫，後續關注周四（19日）將舉行的法說會訊息。

設備廠旺矽股價也在台積電帶領下，震盪走高，加上三大法人連續買超第二天，激勵股價終場上漲7.7%或9元，收在124.5元，挑戰封閉8月中旬的空方缺口。

旺矽10月營收為4.79億元，年減3%、累計前十月營收來到48.98億元，年增9%。展望後市，法人認為，受惠於5G智慧手機、高效運算等需求，推動垂直探針卡（VPC）、傳統懸臂式探針卡（CPC）出貨表現亮眼，且進入下半年在加持下，下半年營運有望優於上半年。

權證發行商建議，看好旺矽、光罩後市的投資人，可利用長天期、造市積極的權證參與，如：連結旺矽的旺矽永豐04購01、旺矽群益05購03及連結光罩的光罩永豐04購02、光罩群益04購02。