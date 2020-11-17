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全新宏捷科認購夯

經濟日報 / 記者黃力／台北報導

5G手機上市，加上WiFi 6 需求提升，全新（2455）、宏捷科（8086）等砷化鎵相關供應鏈營運回溫，訂單能見度轉佳，吸引買盤積極卡位，交投顯著提升，是昨（16）日盤面強勢族群之一。

全新受惠各大品牌手機廠5G新機陸續上市，以及WiFi 6滲透率持續提升，近月營收持續增溫，法人看好本季營運可望續繳佳績。

法人指出，全球5G智慧型手機的出貨量今年預估2億~3億支，明年有機會挑戰5億支，5G智慧型手機的PA使用量較4G增加20%~50%，若明年5G智慧型手機滲透率確得以加速提高，則全新射頻產品線營收表現將受惠。

高通第二代5G PA計劃明年推出，這一產品線已有兩家台灣廠商打入晶圓代工供應鏈，且全新也已通過認證，若高通第二代5G PA拓展客源有成，則將成為全新明年重要營收動能之一。

宏捷科在WiFi客戶需求大增，加上代工訂單陸續回籠，推升業績表現穩健向上，預估第4季業績表現有望優於第3季。

宏捷科指出，目前公司三大主要客群產品分布在4G、5G與WiFi 6領域，為了讓產品組合更加全面性，現階段已積極布建新產能，以擴大全球砷化鎵市場市占。

此外，在力求客戶多元化和產品多元化的發展策略下，宏捷科持續開發新製程和新產品，近期在低軌道衛星及GaN（氮化鎵）產品研發方面也已獲得重大突破，將取得初步成果。

宏捷科指出，除4G產品訂單滿手外，WiFi 6產品的需求也不錯，不僅客戶投片量持續增加，而且也已開始洽談新廠產能，未來將持續開發新客戶，並與多家客戶產品驗證中。

權證發行商建議，看好全新、宏捷科後市的投資人，可買進價內10%以內、距離到期日90天以上的權證，參與行情。

5G 智慧型手機 4G

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