全民權證／茂林 鎖定逾90天

茂林-KY（4935）受惠蘋果商機前三季營收、獲利都創下歷史新高。法人預期，明年MacBook在蘋果自研ARM架構晶片M1及新產品加持下，MacBook產品出貨量將創歷史新高，挹注茂林IT產品出貨量。

茂林前三季累計合併營收達77.1億元，年增110%；稅後純益9.3億元，較去年同期增加3.2倍；每股純益7.13元，也比去年同期1.7元有大幅成長。

茂林指出，目前單一客戶的IT產品訂單大幅挹注公司業績，但未來會持續提升其他類型產品出貨數量，期望讓IT產品占比不超過50%，使公司營運更平衡。

權證發行商建議，若看好茂林後市營運表現，不妨布局距到期日90天以上、價內外10%以內的相關權證。（兆豐證券提供）

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