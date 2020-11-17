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全民權證／台積電 二檔火熱
台積電（2330）ADR上周五（13日）大漲3.7%，收93.22美元，創下歷史新高水準，帶動昨（16）日跳空大漲22元或4.7%，收在484元，外資大舉回補2.5萬張。展望後市，若以上周五台積電收盤價計算，ADR較台股溢價約10%，顯示後續股價還有上漲空間。
台積電主力客戶包括蘋果、高通、輝達、聯發科近期大舉追單提高備貨量，挹注台積電5奈米、7奈米先進製程產能滿載。法人看好，台積電第4季營收可望呈現正成長，預期今年全年營收可望繳出優於預期的成績單，明年第1季可望淡季不淡。
權證發行商建議，看好台積電的投資人可布局價內外15%以內，有效天期三個月的權證，參與個股成長行情。（台新證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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