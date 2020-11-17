全民權證／智易 挑價內外10%

上市櫃第3季財報出爐。其中網通廠智易（3596）以單季每股純益（EPS）2.8元、前三季達5.8元，雙雙寫下逾四年新高，加上第4季營運不看淡，激勵昨（16）日股價上漲1.6元、收101.5元，表現強勢。

受惠歐美因疫情影響，帶動居家辦公需求大增，加上5G題材發酵，智易的5G CPE用戶端產品拿下多家電信運營商客戶，配合WiFi 6相繼打入零售、運營商客戶，今年底將大舉導入，市場看好基本面表現。

智易今年EPS逐季遞增，由首季1.28元成長第2季的1.72元，第3季大增至2.8元，表現相當亮眼。看好後市的投資人，可布局相關權證，鎖定價內外10%以內、剩餘天數三個月以上權證。（中國信託證券提供）

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