快訊

台積電早盤飆471元創高 台股站上13,410點改寫新紀錄

仍不認輸！ 川普：將提出大型訴訟證明大選違憲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台指期開盤上漲125點 台積電期貨開漲7.5元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台積電期貨開盤470元，上漲7.5元。（路透）
台積電期貨開盤470元，上漲7.5元。（路透）

台指期今(16)日開盤上漲125點，開盤指數為13,407點；台積電期貨開盤470元，上漲7.5元。

統一期貨說，上周五外資現貨買超52億，期貨部分增加520口，淨多單3.5萬口，十大交易人與特定法人合計買進754口。週選支撐與壓力區落在13,000至13,500之間，P/C Ratio降至1.24，整體籌碼中性偏多看待。

統一期貨表示，歐美國家疫情嚴峻，美國每日確診人數仍在10萬人以上，若實施封城，恐慌情緒有上升的可能，當經濟中斷的情況發生，股市勢必受到衝擊。不確定性仍存在，為預防風險性事件，投資人在偏多操作的同時，應多加留意利空訊息帶來的衝擊。

上周五(13日)美股四大指數同步收紅逾 1%，標普創下歷史新高，台積電ADR大漲3.79%。

期貨 台積電

延伸閱讀

台指期 短線中性偏多

期貨商論壇／國巨期 配對交易

期權宣導 瞄準年輕人

ADR攻頂 台積市值今戰新高

相關新聞

台指期開盤上漲125點 台積電期貨開漲7.5元

台指期今(16)日開盤上漲125點，開盤指數為13,407點；台積電期貨開盤470元，上漲7.5元。

期權宣導 瞄準年輕人

臺灣期貨交易所為對年輕人宣導期貨及選擇權知識，並加強其風險意識，已建立一系列之學習管道，以提供免費之學習資源予對國內期貨...

台指期 短線中性偏多

台指期上周五（13日）正價差擴至10.67點；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,381口至16,191口，其中外...

期貨商論壇／國巨期 配對交易

觀察上周五（13日）熱門股期強弱分歧，而收紅者偏多，顯示大盤雖然越過萬三後，仍呈現看回不回的多方控盤格局。若再進一步觀看...

期貨商論壇／永續期 後市看俏

近幾年ESG概念被愈來愈多投資者所重視，在台灣要符合這些規範的公司相當少，但通常有企業社會責任的公司，往往營收表現、財務...

最牛一輪／創意強勢 兆豐03帶勁

創意（3443）在三大法人同步買進下，股價震盪走高，上周五（13日）收漲6.2%。展望後市， 法人認為，創意第4季營運將...

全民權證／宇峻 瞄準逾60天

遊戲研發商宇峻（3546）第3季稅後純益9,143萬元，季增19%、年增145%，每股純益2元，為近十年單季新高。法人表...

全民權證／鈊象 挑中長天期

鈊象（3293）第3季每股純益13.22元，優於市場預期；10月網路行動遊戲部門營收7.02億元（占91%），年增56....

全民權證／正文 選價內外15%

正文（4906）受惠網通產業成長趨勢，加上新客戶、新產品成長，第3季財報繳出佳績，單季獲利創八年新高，近周股價在高檔震盪...

漢唐、萬潤 押90天期

國際半導體產業協會（SEMI）在12吋晶圓廠投資最新報告中表示，在全球進入數位轉型情況下，2021年、2022年晶圓廠投...

台積、聯電 四檔聚焦

由於晶圓代工產能吃緊，加上英特爾釋單等有利因素，台積電（2330）、聯電營運持續為法人看好；權證券商表示，可挑選長天期權...

正隆、國喬 認購吸睛

台股多空震盪，目前盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢抗震，將有機會躍居多頭續攻領頭羊，投資人可參考正隆（190...

熱門新聞

挑戰前三強！0056最快本周衝700億元

外資買超千億 重押金融

PCB三強 產能 塞爆

價值型概念股 盤面新亮點

價值型概念股／國巨、精材 接單暢旺

非蘋大廠率先吹起「折疊風」 概念股出頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。