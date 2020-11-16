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台指期開盤上漲125點 台積電期貨開漲7.5元
台指期今(16)日開盤上漲125點，開盤指數為13,407點；台積電期貨開盤470元，上漲7.5元。
統一期貨說，上周五外資現貨買超52億，期貨部分增加520口，淨多單3.5萬口，十大交易人與特定法人合計買進754口。週選支撐與壓力區落在13,000至13,500之間，P/C Ratio降至1.24，整體籌碼中性偏多看待。
統一期貨表示，歐美國家疫情嚴峻，美國每日確診人數仍在10萬人以上，若實施封城，恐慌情緒有上升的可能，當經濟中斷的情況發生，股市勢必受到衝擊。不確定性仍存在，為預防風險性事件，投資人在偏多操作的同時，應多加留意利空訊息帶來的衝擊。
上周五(13日)美股四大指數同步收紅逾 1%，標普創下歷史新高，台積電ADR大漲3.79%。
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