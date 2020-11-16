期貨商論壇／永續期 後市看俏

近幾年ESG概念被愈來愈多投資者所重視，在台灣要符合這些規範的公司相當少，但通常有企業社會責任的公司，往往營收表現、財務狀況會比較佳。台灣永續期貨的成分股大部分為電金類股，其中又以台積電占36.8%為最大權重，其次則是鴻海與聯發科，權重皆逾5%，都是獲利表現亮眼的公司，大型股跟美股的連動性也相當高。

鴻海（2317）第3季財報表現亮眼，營收增長14%，目標明年的毛利率為7%。鴻海提到MIH電動車開放平台的進度超前，目前有25國90家企業表達合作意願，其中有許多國際知名公司，預計2022年開始就能產生收入。

從整體世界趨勢來看，自從新冠疫情的爆發後，在家上班的需求強勁，美股電子科技類股的表現相當亮眼，帶動美國指數創新高，再加上5G跟人工智慧的發展，以及拜登大力支持綠能產業的發展，這些都是帶動永續指數成長的動力，提供投資人在動盪的時局一個健全的避風港。（統一期貨提供）

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