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期貨商論壇／國巨期 配對交易
觀察上周五（13日）熱門股期強弱分歧，而收紅者偏多，顯示大盤雖然越過萬三後，仍呈現看回不回的多方控盤格局。若再進一步觀看連續兩日的表現，連續兩日收漲及紅K，且具有高過前日高、低不破前日低的多方慣性者有四檔；連續兩日收跌及黑K，且具有高不過前日高、低破前日低的空方慣性者有二檔。
個股期貨上周五成交口數較大者為市場熱門標的商品，包括聯電期貨、長榮期貨、台積電期貨，此三檔走勢以台積電期貨站在月均線之上且來到前波高位最為強勢，而長榮期貨與聯電期貨則仍位於月均線附近。
短線具有多方趨勢、在股票期貨成交口數較大的前20檔中觀察，嘉聯益期貨（現貨代碼6153）及國巨期貨（現貨代碼2327）。從技術面觀看，嘉聯益期貨呈現多方走勢，目前位於均線之上，可待拉回5日均線時觀察買盤是否積極低接；國巨期貨短線相對於同屬被動元件的華新科期貨較為強勢，可觀察5日均線買盤或以配對交易來思考。（兆豐期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
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