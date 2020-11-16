台指期 短線中性偏多

台指期上周五（13日）正價差擴至10.67點；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,381口至16,191口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少2,273口至35,230口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少261口至3,682口。

元富期貨表示，台指期上周五呈現開平震盪走高格局，早盤回測5日線後，即有低接買盤進場拉抬，指數由黑翻紅，終場以紅K棒留下影線作收；目前指數站穩所有均線之上，且短中長期均線維持多頭排列，因此短線建議以中性偏多看待為宜。

永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在13,500點，賣權未平倉最大量集中在13,000點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.26降至1.24，整體選擇權籌碼面呈中性。