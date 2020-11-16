期權宣導 瞄準年輕人

臺灣期貨交易所為對年輕人宣導期貨及選擇權知識，並加強其風險意識，已建立一系列之學習管道，以提供免費之學習資源予對國內期貨市場有興趣之校園學生、年輕族群。

期交所每月於期交所期貨交易教育中心定期辦理的「交易人期貨及選擇權課程」，由期交所聘請期貨業內講師分享實務交易經驗及心得，課程全程免費。

為使授課對象擴及校園年輕人，將受理大專院校財金相關科系申請上課，倘該班授課學生人數大於25人（含），更可向期交所申請包班上課，並依學生程度客製實務面課程，以協助校園年輕人建立正確之期貨交易與避險觀念。

位於較偏遠的大專院校，也可選擇期交所提供之直播或影片課程，不必親臨期交所便可人以同步授課。

詳情可至期交所網頁「大專院校交易人期貨及選擇權課程」專區查詢並下載申請表單。（網址https://www.taifex.com.tw/file/taifex/event/cht/trains_youth/index.html）

此外，因應數位時代來臨，期交所建置「期貨及選擇權數位學習網」（網址https://taifex.learn.hinet.net/elearn/light/index.html）以動畫製作課程影片，透過年輕人喜好之詼諧活潑方式，於寓教於樂之過程中，傳遞期貨市場知識。期交所並設有「虛擬交易所」（網址https://sim.taifex.com.tw/sim/）讓年輕人於一虛擬交易環境，透過模擬交易驗證所學。

期交所期望透過理論與實務、虛擬與實體整合，達到對校園年輕人推廣期貨及選擇權知識目的。歡迎校園年輕人運用期交所提供的免費學習資源，充實自身期貨專業知識，提昇交易技巧。