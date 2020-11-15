台積期量能 稱冠個股期
台灣期貨市場中，個股期貨的交易量也排在前段班，台積電的個股期貨交易量居首位，主要因其占台股指數權值大 ，往往成為交易人可運用策略交易標的。
今年前十月的個股期貨交易量最大前十名依序為：台積電、聯電、鴻海、欣興、晶電、華通、群創、友達、 聯發科及長榮。
觀察交易量前十大個股期貨以科技股占絕大多數， 顯示交易人對台灣科技股的認同，也因為台積電與聯電發行美國存託憑證（ADR），法人有更多可運用的交易策略及進行套利操作，個股期貨的交易量也一直排行在前面。台灣被稱為科技島，凸顯台灣股市主流在科技股，也因此國內外交易人會以科技股為主操作，也因為有些個股占指數權值較大，也很會被交易人當作價差交易策略標的。
非科技股要擠進交易量大的個股期貨並不容易，今年最受注意的長榮，上半年度過新冠肺炎疫情爆發的考驗，隨後海運價格節節上升，更創下十年來的新高價，獲利成長的爆發與長榮沒有認購或認售權證，長榮個股期貨反而受到交易人青睞，擠入交易量大的前十名。期貨分析師說，有些偏多交易人會利用長榮個股期貨的槓桿倍數，爭取更多的利潤空間，尤其當長榮並非可發行權證標的時，更吸引交易人轉進長榮個股期貨操作。
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