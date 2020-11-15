期貨夜盤變熱 日均量大增57％

今年前十月台灣期貨夜盤交易日均量35.9萬口，較去年同期大幅成長57.5%。

期貨夜盤交易在台灣期貨市場地位持續提升，今年更因為投資人因應美股變化，轉進夜盤交易，造就夜盤交易量大增。

交易人最喜歡還是操作台指選擇權，在夜盤交易也是最熱門商品，雖然交易人緊盯歐美股市走勢變化，但還是較熟悉台股，所以會依據歐美股市的走勢，研判台股可能開盤後的走勢，以台指選擇權作為主要標的，進行多種策略交易，有時為避險，有時是短線沖銷為主。

夜盤交易除了台股期貨、小台指與台指選擇權之外，美股指數期貨是另一個受交易人重視且積極操作者，除了美國道瓊指數期貨之外，尤其是台灣主流為科技股，所以，美國那斯達克100期貨也十分受到交易人歡迎，甚至會結合美國道瓊指數期貨進行價差交易。

台灣期貨市場交易仍以自然人為主，不過，外資法人參與比重也提升中，此外，高頻交易也進入台灣期貨市場，至少有五個團隊透過現貨與期貨市場進行高頻交易，不研判漲跌方向而以套利價差為主，多元策略運用下，也造就較大的期貨交易量。

期貨業者說，今年外資可能也參與高頻交易，外資在台股現貨市場賣超8,000億元，在台灣期貨市場的淨多單或淨空單卻仍維持一定部位，未見明顯偏多或偏空的操作部位，但一些接外資單的期貨商業績明顯成長，可窺見外資今年也運用期貨進行沖銷或短線交易。