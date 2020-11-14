瑞昱、聯詠 押長天期

瑞昱（2379）與聯詠（3034）在未來產品發展具成長性，可望帶來業績成長之下，法人看好股價整理後，仍具表現機會。權證發行商說，可挑稍價外且長天期的相關認購權證 ，參與這波行情。

瑞昱在消費性電子、 Chromebook與中國電信商標案帶動下，網通與PC周邊應用晶片出貨續強。法人表示，中國網通標案帶動網通晶片成長，Chromebook標案帶動瑞昱PC相關應用晶片營收向上，與韓系客戶合作的年度新款TV晶片出貨來到全年高峰，受三大應用皆成長帶動，第3季營收224.09億元，季增29.25%，每股純益（EPS）4.91元。

瑞昱在PC相關晶片的市占率已相當高，但在WiFi晶片升級至WiFi 6有漲價空間，且WiFi 6在 PC／NB的滲透率可望由今年的10%~20%再提升至10%左右。

聯詠第3季營收主要成長來自SOC相關產品旺季需求而成長、疫情使IT產品需求佳及手機相關則因十一長假提前拉貨。聯詠第3季營收220.01億元，季增18.2%；毛利率增加來自產品組合的優化，加上部分產品價格上揚，第3季每股純益5.6元 。

法人說，聯詠持續透過產品組合改變提升營運，小尺寸成長將來自TDDI和OLED滲透率提升，出貨量成長，TDDI占小尺寸Driver IC比重會明顯提高。OLED產品出貨量增加，大尺寸DriverIC將會隨產業而成長。SOC方面，TV Controller出貨量顆數會增加。晶圓供給將限制聯詠的成長，因此，聯詠積極確保產能中，但聯詠已成功向客戶提高LDDIC和TDDI的價格，有助於擴大聯詠利潤。