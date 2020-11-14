華碩、仁寶 四檔聚焦

歐美疫情再度升溫，遠距上班、遠距上學等需求持續呈成長，華碩（2357）、仁寶（2324）第3季繳出亮麗成績，展望後續有機會持續暢旺到明年首季。權證發行商表示，投資人可善用相關權證商品掌握投資機會。

華碩第3季財報再度報捷，毛利率、營益率、淨利率同步成長，營益率衝上7.9%，改寫紀錄，單季大賺逾105億元，較第2季近翻倍成長，每股純益14.1元創新高；今年前三季每股純益22.5元，賺贏去年全年16.34元，更是近七年同期新高。

展望後市，華碩共同執行長許先越於日前法說會時指出，第4季筆電、零組件與周邊產品出貨都將季減一成，但較去年同期分別成長20%、40%，品牌公司全年最旺是第3季，第4季出貨量略為下滑是正常現象。不過，終端客戶對筆電需求強勁，加上目前通路庫存水準偏低，筆電訂單已看到2021年第2季。法人表示，華碩第4季仍將受到GPU、PMIC、driver IC、面板等零組件缺貨影響，預期筆電及零組件（主機板、顯卡）兩大部門營收都將季季減，但仍可維持較去年同期正成長。

仁寶第3季財報亮麗，第3季營收2,692.42億元，季增2.1%、年增7.7%，毛利率、營益率都增加；稅後純益21.88億元，季增10.1%、年增21.5%，每股純益0.5元，是近兩年單季新高，預估第4季仍可維持在高檔。展望未來，仁寶指出，筆電需求仍強，Chromebook教育機種客戶追單強勁，訂單能見度可到未來三個月，惟短期內CPU、面板、電源 IC等零組件仍吃緊。

看好後市的投資人，建議布局價內外10%以內，可操作天期在90天以上的權證。