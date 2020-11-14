台化、遠東新 認購靚

由於全球PTA（純對苯二甲酸）大廠印度信實工業因員工感染新冠肺炎疫情而被迫停工，加上市場需求逐漸回溫，帶動近來PTA行情似有觸底急彈的跡象，權證發行商建議台化（1326）、遠東新（1402）等認購權證，投資人可擇機低接布局。

根據產業界的訊息指出，進入下半年後，原本供給過剩的亞洲PTA產業，終於開始迎來復甦的春天。主要原因，除市場需求逐漸回溫外，更重要的是供給面的減產，特別是全球PTA大廠印度信實工業因員工染疫而被迫停工影響最巨。

由於信實工業員工染疫，加上日前市場需求低迷，使得信實決定PTA產線大規模停工，配合印度MCPI也關閉部分PTA產能，在整體供給面持續減少下，激勵PTA行情似有觸底急彈的跡象。

法人指出，台系塑化產業中，台化是主要的PTA大廠，生產基地分布在宜蘭、雲林，以及大陸寧波等三地。總計台灣產能約170萬噸，大陸產能預計2022年中前可達270萬噸，使得台化在全球PTA大廠中，影響力明顯提升。

台化10月營收225.26億元，雖較去年同期衰退6.2%，但月增8.7%，動能在台塑四寶中排名第一。事實上，台化10月營收及獲利成長都比預期好，主要是因相關塑化品需求支撐、市場供應偏緊，推升行情上漲，帶動台化營收向上。

遠東新石化部門的PTA產能，在2017年第4季轉投資亞東石化新增的150萬噸正式投產後，加上部分整併、汰舊，總產能由早先的160萬噸大增至260萬噸，台廠中產能僅次於台化，法人預期也將因此波產業變化而受惠。

凱基證券衍生性商品部建議，看好台化、遠東新等PTA族群的投資人，可透過相關認購權證參與行情。挑選標準，則以價外權證、剩餘天數超過二個月以上等條件，短線操作。