全民權證／台塑 挑價內外10％

進入下半年後，隨PVC（聚氯乙烯）行情逐漸走揚，特別是第3季時颶風襲擊美國石化重鎮，加上中國市場需求增強，帶動台系龍頭廠台塑（1301）近來受到市場高度關注。權證發行商建議投資人可擇機布局相關認購權證。

在經過第3季的各項利多催化後，近來亞洲區PVC市況火紅，相關PVC業者紛紛搶櫃，也帶動航商榮景。在供給有限但需求卻急升下，台塑營運一路看俏，激勵近來股價也強勢表態。

台塑10月在主力產品PVC、EVA、AN及AE等價格都比9月上漲下，營收167.12億元，月增5.5%。建議看好台塑後市的投資人，可布局相關認購權證，可挑選價內外10%內、剩餘天數超過100天以上的權證，參與行情。（元大證券提供）