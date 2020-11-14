全民權證／鈺太 瞄準100天期

上銀（2049）第3季稅後淨利9.26億元，是八季以來的高點，最壞情況已過去，上銀具備在線性傳動領域上技術自主與技術領先的能力，展望第4季營運表現，法人預估上銀可望與第3季持平。

2020-11-14 01:07