全民權證／鈺太 瞄準100天期
微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）傳出成功打入QCY、漫步者等17家陸系真無線藍牙耳機（TWS）品牌消息，投顧法人表示，TWS今年第3季受惠客戶回補庫存效應，供應鏈訂單滿手，第4季因終端需求持續暢旺，將有望推動鈺太TWS出貨持續成長，並繳出優於第3季傳統旺季水準，呈現淡季不淡。
投顧法人認為，全球疫情尚未解除，在家工作與遠距教學需求將延至明年Q1，有利鈺太筆電麥克風銷售，TWS市場進入假期旺季也有利公司業績。長期看好鈺太筆電麥克風產品市占率和TWS滲透率上升。
看好鈺太後市的投資人可布局價內外15%以內，有效天期100天以上的權證。（兆豐證券提供）
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