全民權證／聯茂 選逾四個月
聯茂（6213）第3季營收62.2億元，季減16.8%，年減2.5%，營收下滑主要是華為受美國制裁後，中國5G基礎建設建置放緩，使5G基礎建設相關材料拉貨量放緩。第3季受5G基地台建置放緩，營運逆風，但在匯兌利益挹注下，每股純益1.94元。
法人展望今年第4季至明年第1季，明年中國5G基地台建置量為70萬-80萬座，非中國市場建置量為80萬-100萬座，中國市場略放緩，但非中國市場2020年疫情延後至2021年建置，成長主軸將仰賴非中國市場，如歐系電信設備商的拉貨需求。
法人看好聯茂高速材料產品布局、市場與客戶掌握度，投資人如看好後市，建議布局價外15%以內，可操作天期四個月以上的長天期權證。（統一綜合證券提供）
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