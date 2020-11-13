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不懂期貨？ 期交所開放申請 前進校園授課
台灣期貨交易所指出，期交所每月於期交所期貨交易教育中心定期辦理的「交易人期貨及選擇權課程」，由期交所聘請期貨業內講師分享實務交易經驗及心得，為使授課對象擴及校園年輕人，將受理大專院校財金相關科系申請上課，倘該班授課學生人數大於25人（含），更可向期交所申請包班上課，並依學生程度客製實務面課程，以協助學生建立正確的期貨交易與避險觀念。
至於位於較偏遠之大專院校，期交所表示，可選擇期交所提供之直播或影片課程，不必親臨期交所便可同步授課。詳情可至期交所網頁「大專院校交易人期貨及選擇權課程」專區查詢並下載申請表單。
此外，因應數位時代來臨，期交所也建置「期貨及選擇權數位學習網」以動畫製作課程影片，以寓教於樂方式傳遞期貨市場知識。期交所並設有「虛擬交易所」讓年輕人於一虛擬交易環境，透過模擬交易驗證所學。
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