開發金控十月獲利11.86億元 累計EPS0.68元

開發金控今天公布十月份自結稅後獲利11.86億元，累計前十月稅後獲利99.77億元；每股盈餘0.68元。

開發金控發言人張立荃表示，受美國大選影響及歐美傳出疫情升溫，投資人觀望心態轉濃，十月份資本市場於高檔盤整，成交量能同步縮減，子公司凱基證券及凱基銀行仍持續展現穩定的獲利動能。

子公司凱基銀行十月份獲利主要來自利息及手續費收入等核心收益及金融資產投資獲利貢獻，合計稅後獲利4.32億元，累計一至十月稅後獲利33.45億元。

凱基證券各項業務表現穩健，合計稅後獲利9.16億元，累計1-10月稅後獲利65.06億元。

中華開發資本因投資部位評價表現受到市場波動而漲跌互見，十月份稅後虧損1.50億元，累計1-10月稅後虧損11.04億元。中國人壽十月份單月獲利8.05億元；累計1-10月獲利156.45億元。