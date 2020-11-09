多家證券商今年來每股賺逾1元

多家證券公司最近陸續公告10月營運狀況。歷經3月以來的大反彈行情，全球股市在10月震盪整理，影響證券商的獲利。不過，大多數證券商在10月仍賺錢，而且以期貨商的獲利最高。累計今年前十月，多家證券商每股累計賺逾1元。

在最近公告的獲利狀況中，仍以期貨商最受注意。元大期貨今年前十個月的每股純益（EPS）為3.72元。群益期貨10月每股稅前盈餘為0.22元，今年前十月每股稅前盈餘為3.29元。

至於元大證券，今年前十月的EPS為1.79元。統一證10月EPS達0.074元，前十月每股賺1.435元。永豐金證10月EPS達0.08元，前十月每股賺1.29元。國票證券前十月每股賺1.15元。群益金鼎證券10月每股賺0.13元，前十月每股賺1.13元。兆豐金前十月每股賺1.05元康和證券10月的EPS達0.03元，前十月累計每股賺1.09元。

另外，第一金證券前十月的EPS為0.76元。致和證券10月的EPS為0.011元，累計今年前十月EPS為0.987元。宏遠證10月EPS達0.01元，今年前十月每股賺0.31元；大慶證10月EPS小虧0.001元，前十月累計每股仍賺0.314元。大展證則公告，第3季每股虧0.42元。