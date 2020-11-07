全民權證／美律 挑兩個月期

美律（2439）第3季毛利率12.37%，稅後純益3.94億元，季增31.4%、年減55.8%，每股純益（EPS）1.88元。

展望第4季，由於主要客戶訂單已經開始從9月陸續貢獻，本季將會達到出貨最高峰，耳機部分，遞延許久的TWS新品出貨，自9月營收的大幅貢獻；目前共有三款TWS新品貢獻，另外，微軟與Sony推出下一世代的遊戲主機，電競耳機維持出貨高峰。

手機Speaker則也是到美系手機品牌客戶新品出貨旺季，遞延出貨至第4季下，預估本季營收126億元，EPS 4.6元；預估全年營收343億元，年減5.5%，毛利率13.5%，EPS約有8.1元水準。

看好後市投資人可利用價內外10%以內、可操作天期兩個以上的權證介入。（兆豐證券提供）