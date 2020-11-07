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全民權證／原相 瞄準價外10％
感測IC大廠原相（3227）營運表現維持高檔水準，10月營收繳出營運佳績，基本面表現激勵股價行情，原相昨（6）日股價漲5%，站上所有均線上，為盤面強勢股之一。
原相受惠新冠肺炎疫情帶動的宅經濟商機，包括遊戲機與滑鼠應用等業務，需求都暢旺，累計十月合併營收64.82億元，年增35.8％。原相第3季營收與獲利雙創新高，每股純益3.16元，前三季合併營收為56.8億元，年增逾三成，每股純益7.18元。
法人指出，新冠肺炎持續在全球延燒，遠端商機不減，因此，預期原相後市將有望得意於此波商機，推動其滑鼠晶片動能表現。
若看好原相後市，可優先挑選距離到期日90天以上、價外10%以內的權證。（台新證券提供）
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