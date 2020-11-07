全民權證／日月光 選逾60天

日月光投控（3711）第3季營收，季增15%，年增5%；第3季純益67.12億元，季減3%，年增17%；第3季每股純益1.57元。累計今年前三季稅後純益175.48億元，年增67.6%，每股純益4.12元，優於去年同期的2.46元。

法人樂觀展望日月光投控業績，因可望受5G商機；第3季車用谷底復甦，第4季持續好轉；第4季消費性和電腦產品需求延續第3季強勁趨勢，導致公司在打線封裝將近有30-40%的缺口，除了預期產能持續滿載到明年第2季，其ASP存在漲價空間，整體平均售價環境對公司相當有利。

看好營運後市的投資人，建議利用權證參與行情，在權證挑選上，可依價外10%以內，有效天期兩個月以上的權證，短線操作。（中國信託證券提供）