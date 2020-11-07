台光電俏 兩檔有看頭

台股因美國大選造成行情動盪，市場趁機檢視手中持股時，第3季財報優於預期的個股，例如日月光投控（3711）、台光電（2383）等，成為投資買盤逢低布局的焦點下，權證券商建議，可利用權證，參與個股行情。

日月光第3季封測及EMS業績同步優於預期，其中，封測營收季增3%、年增5%，EMS營收季34%、年增5%；在毛利率方面，較前季下滑至16.0%，主要是EMS比重提升及匯率因，但優於市場預期的15.4%，單季每股純益（EPS）1.57元，優於預期。

第4季展望上，日月光預期封測營收與下半年平均相當，EMS營收的季成長幅度接近第2、3季平均水準，市場預估整體單季營收季成長8.6%、年成長15.3%，優於原本預期，毛利率約15.6%，單季EPS有1.64元的水準；預估全年營收年成長11.8%，EPS上修至5.7元。

台光電第3季營收創歷史新高，其中，美系大客戶新產品出貨旺季下，手持式產品比重提高，車用則受惠歐美經濟解封，車市拉貨回升。由於今年美系大廠第一代5G 手機導入台光電新材料，材料升級與旺季高稼動貢獻下，毛利率27.53%，創歷史新高，稅後淨利11.22億元，季增30.6%、年成長17%，EPS 3.37元。

展望第4季，受惠美系大廠新手機熱賣，並且期將於年底前推出新款平板電腦等，將使手持式材料出貨維持高檔，基礎建設與網通訂單則因特殊標案訂單挹注，營收呈現季增下，市場預估台光電稼動率仍維持高檔，雖受新台幣兌美元升值持續影響，加上原料全數採用高價銅影響，但全季EPS仍有3.02元的水準。看好後市的投資人，可利用價內外10%以內，距到期日90天以上的權證切入。