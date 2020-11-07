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美利達、桂盟 押長天期

經濟日報 / 記者黃力／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

健康意識抬頭，加上疫情使得民眾使用大眾運輸工具的意願下降，自行車需求量顯著提升，全球自行車零售市場持續熱銷，自行車整車大廠如美利達（9914）、零組件廠桂盟（5306）等營運持續受惠，股價也維持在偏多格局，為近周強勢族群之一。

美利達第4季進入全年最旺季，法人看好美利達備料充足，有助於第4季的營收、獲利再衝高。

美利達指出，第3季是自行車最旺的一季，不過因為產能配置，美利達今年第3季的出貨與營收並不高，旺季因此推遲一個月，再加上第4季電動自行車出貨復甦的帶動下，公司營收將重拾成長動能。

桂盟零組件訂單滿載，業績展望佳，法人指出，高價自行車帶動車鏈升級，電動自行車成長趨勢持續，桂盟今、明年電動自行車年增率估將維持一成以上水準，中長線獲利動能亮眼。桂盟自行車鏈在中低階車鏈市占比高達75%，在安全通勤及休閒需求帶動下，中低階車種熱銷，桂盟鏈條訂單滿載，此外，由於歐美市場需求不看淡，自行車組裝廠、修補市場等需求高，桂盟將有機會受益。

權證發行商建議，看好美利達、桂盟後市的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日100天以上的權證，參與行情。

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