聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯發科、世界 認購夯

經濟日報 / 記者廖賢龍／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台灣科技股在美國總統選舉後出現強勢表現，主要是政治議題變數明朗後，市場投資回歸產業基本面，各機構看好明年經濟成長，法人也看好聯發科（2454）及世界（5347）等股後續表現，權證發行商表示，可挑長天期且價外10%至價平的認購權證，參與年底這波行情。

聯發科今年第3季營收972.75 億元，季增43.9%，年增44.7%，創下歷史單季新高紀錄，每股純益8.42元。今年累計前三季每股純益16.65元。

法人表示，聯發科的WiFi-6、高速網路傳輸介面、高解析度電視都將持續為營收成長動能來源，短期進入消費性電子備貨高峰，歐美疫情嚴峻也使教育平板需求大增，對聯發科爭取市場商機也有所助益。在聯發科近期法說會後，外資普遍提高對聯發科的評等，目標價也突破800元。

法人說，預估明年中國大陸5G手機出貨量將來到3億支以上，華為雖受美國二次制裁導致出貨量衰退，但因小米、 OPPO與 Vivo等大廠將快速填補華為退出後的大陸手機市場，預期大陸5G手機出貨量持續成長趨勢不因華為退出市場而改變。

世界第3季營收83.44億元創新高，第3季稅後純益15.27億元，季增3%，年增2.1%，每股純益0.93元，是近七季高點，累計今年前三季稅後純益44.84億元，年增2.8%，每股純益2.74元，優於去年同期。

法人說，目前世界先進能見度可至明年上半年，客戶需求旺盛， WFH、5G、PMIC、TV、DDI 造成8吋晶圓產能吃緊，客戶接受8吋晶圓漲價，預計明年上半年能維持高產能利用率的水準。其中，受惠車用市場逐漸復甦，即便二次疫情重燃，但對供應鏈影響已鈍化，車用需求仍維持從谷底往上溫和復甦的角度不變，將帶動粗線寬製程嫁動率逐漸提升。

法人表示，8吋需求穩健，庫存調整風險低，且8吋晶圓代工價漲勢確立，可帶動世界整體平均售價成長，將拉抬營收和毛利率表現。此外，世界持續擴充新加坡廠產能，有助於加速明年營運動能加速成長。

延伸閱讀

華為控告美16部門 拖延公開孟晚舟案文件

Qualcomm證實：已向美國政府申請恢復與華為供貨合作模式

如果拜登當選 華為供應鏈會起死回生？

期貨商論壇／國巨期 偏多布局

相關新聞

聯發科、世界 認購夯

台灣科技股在美國總統選舉後出現強勢表現，主要是政治議題變數明朗後，市場投資回歸產業基本面，各機構看好明年經濟成長，法人也...

最牛一輪／祥碩績優 統一03樂

祥碩（5269）受惠宅經濟商機及客戶超微出貨量放大，營運維持高檔水準。法人分析，隨著超微新款處理器繳出亮眼銷售佳績，祥碩...

美利達、桂盟 押長天期

健康意識抬頭，加上疫情使得民眾使用大眾運輸工具的意願下降，自行車需求量顯著提升，全球自行車零售市場持續熱銷，自行車整車大...

台光電俏 兩檔有看頭

台股因美國大選造成行情動盪，市場趁機檢視手中持股時，第3季財報優於預期的個股，例如日月光投控（3711）、台光電（238...

全民權證／日月光 選逾60天

日月光投控（3711）第3季營收，季增15%，年增5%；第3季純益67.12億元，季減3%，年增17%；第3季每股純益1...

全民權證／原相 瞄準價外10％

感測IC大廠原相（3227）營運表現維持高檔水準，10月營收繳出營運佳績，基本面表現激勵股價行情，原相昨（6）日股價漲5...

全民權證／美律 挑兩個月期

美律（2439）第3季毛利率12.37%，稅後純益3.94億元，季增31.4%、年減55.8%，每股純益（EPS）1.8...

期貨商論壇／國巨期 偏多布局

觀察昨（5）日成交口數較大的前20檔個股期貨表現，上漲有11檔、下跌有七檔、持平二檔；此20檔個股大多平低盤開出，之後盤...

期貨商論壇／永續期 伺機買進

美國經濟數據方面，美國零售銷售數據表現強勁，且初次申請失業救濟金人數跌破80萬人次，續領失業金方面降幅更為明顯，目前已低...

全民權證／矽力剽悍 二檔火

IC設計股矽力-KY（6415）11月以來獲得外資連續買超，推升股價上漲9.7%，再度站上2,000元大關，收在2,13...

全民權證／景碩 選逾四個月

景碩（3189）受惠PCB同業廠房火警事件，市場預期在訂單移轉的效益下，後市營運看俏，激勵近來三大法人與四大基金進場加持...

碩禾、上緯 認購搶鏡

世所矚目的美國總統大選，候選人拜登在與川普的拉鋸戰中逐漸領先，引動「拜登概念股」中的新能源概念族群包括風電、太陽能等昨（...

熱門新聞

高股息ETF配息全出爐！你賺股息賠價差了嗎？

證交所示警風險：美德醫療、泰金寶DR 9日起延長撮合

台積電不給力 台股收漲54點、站上萬三就差一步

股后矽力-KY又漲停 IC設計族群勁揚

台股開盤上漲33點 股后矽力-KY亮燈漲停

華新集團股價走強 彩晶、華邦電爆量

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。