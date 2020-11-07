聯發科、世界 認購夯

台灣科技股在美國總統選舉後出現強勢表現，主要是政治議題變數明朗後，市場投資回歸產業基本面，各機構看好明年經濟成長，法人也看好聯發科（2454）及世界（5347）等股後續表現，權證發行商表示，可挑長天期且價外10%至價平的認購權證，參與年底這波行情。

聯發科今年第3季營收972.75 億元，季增43.9%，年增44.7%，創下歷史單季新高紀錄，每股純益8.42元。今年累計前三季每股純益16.65元。

法人表示，聯發科的WiFi-6、高速網路傳輸介面、高解析度電視都將持續為營收成長動能來源，短期進入消費性電子備貨高峰，歐美疫情嚴峻也使教育平板需求大增，對聯發科爭取市場商機也有所助益。在聯發科近期法說會後，外資普遍提高對聯發科的評等，目標價也突破800元。

法人說，預估明年中國大陸5G手機出貨量將來到3億支以上，華為雖受美國二次制裁導致出貨量衰退，但因小米、 OPPO與 Vivo等大廠將快速填補華為退出後的大陸手機市場，預期大陸5G手機出貨量持續成長趨勢不因華為退出市場而改變。

世界第3季營收83.44億元創新高，第3季稅後純益15.27億元，季增3%，年增2.1%，每股純益0.93元，是近七季高點，累計今年前三季稅後純益44.84億元，年增2.8%，每股純益2.74元，優於去年同期。

法人說，目前世界先進能見度可至明年上半年，客戶需求旺盛， WFH、5G、PMIC、TV、DDI 造成8吋晶圓產能吃緊，客戶接受8吋晶圓漲價，預計明年上半年能維持高產能利用率的水準。其中，受惠車用市場逐漸復甦，即便二次疫情重燃，但對供應鏈影響已鈍化，車用需求仍維持從谷底往上溫和復甦的角度不變，將帶動粗線寬製程嫁動率逐漸提升。

法人表示，8吋需求穩健，庫存調整風險低，且8吋晶圓代工價漲勢確立，可帶動世界整體平均售價成長，將拉抬營收和毛利率表現。此外，世界持續擴充新加坡廠產能，有助於加速明年營運動能加速成長。