穩懋、致茂 四檔來電

美國科技股領漲，帶動台股電子股走揚，其中，電子股的穩懋（3105）、致茂（2360）成為盤面焦點。權證發行商指出，看好電子股族群後市的投資人可利用相關權證進行布局。

全球砷化鎵龍頭廠穩懋昨（5）日受惠三大法人同步買進，股價站上所有均線。法人指出，穩懋今年主要受惠三大趨勢，首先是5G的滲透率成長，包含基地台與手機，對於PA的需求是實質增加；其次，穩懋是全世界最大的35族化合物半導體代工廠，客戶對於穩懋的需求是成長不衰；第三，穩懋上半年稼動率維持在90%以上，帶動毛利率的提升。

展望2021年，法人預期將有三大主軸持續推動穩懋營運，抵銷華為負面因素，第一：新冠疫情減緩，手機銷售復甦，市場一致樂觀認為2021年手機銷售將會大幅回溫；其次，5G手機銷售滲透率成長，5G手機PA使用量相較4G手機PA成長30~50%；最後，iPhone Lidar Scanner需求增加促進VCSEL需求成長，看好穩懋仍具有獲利成長與題材性。

量測暨檢測廠商致茂因外資連續三日買超，推升股價站上年線，距離月線差距臨門一腳。致茂前三季每股純益（EPS）3.92元，優於去年同期，法人分析，營運成長主要自於半導體及Photonics測試解決方案。展望後市，持續看好半導體相關測試設備營收成長動能。

權證發行商建議，看好穩懋、致茂後市的投資人，可利用長天期、造市積極的權證參與，如：連結穩懋的中信06購02、元大03購02以及連結致茂的中信05購01、元大04購01，參與行情。