鈊象、譜瑞 挑長天期

台股盤勢多空震盪，現階段盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，後市將有機會躍居多頭領攻的領頭羊，投資人可參考鈊象（3293）、譜瑞-KY（4966）等後市表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

鈊象10月合併營收7.7億元，月增近1.5%，年增逾39%，創新高，是今年第七次刷寫營收新高紀錄。累計前十月合併營收68.7億元，年增64.8%，也是歷年同期最佳。

鈊象今年在疫情影響下，將事業重心轉移至網路遊戲，營收占比來到93%左右，一舉推升營收、獲利雙雙成長，不但營收創新高，上半年毛利率更達96%。

而且除了五大網路遊戲《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》和《海王寶藏》持續成長外，美國市場授權金在年中大幅拉升，讓業績表現更為亮眼。

鈊象先前在法說會表示，美國網路博弈遊戲市場因為今年當地營運商的曝光度變高、下游業者增加，才推升授權營收上攻。

至於譜瑞-KY，第3季單季獲利季增近三成，每股純益13.77元，再次改寫新高；前三季每股純益32.58元，超過去年總和。法人看好，譜瑞本季營收將維持高檔，全年營收、獲利可望同步改寫歷史新高。

展望本季，法人認為，由於居家工作、遠距教學等趨勢延續，帶動相關終端硬體應用需求強勁，推估譜瑞第4季營收將維持高檔，今年營收、獲利可望同步改寫歷史新高。權證發行券商建議，若投資人看好這兩檔，可以布局價外10%以內，距到期日三個月以上的權證，伺機介入。