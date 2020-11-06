碩禾、上緯 認購搶鏡

世所矚目的美國總統大選，候選人拜登在與川普的拉鋸戰中逐漸領先，引動「拜登概念股」中的新能源概念族群包括風電、太陽能等昨（5）日表現強勢，其中碩禾（3691）亮燈強鎖漲停；上緯投控（3708）也漲1.2%，表現均相當強勢。

近來全球股市由於受到美國總統大選的不確定性因素影響，加上新冠肺炎疫情捲土重來，配合東亞地緣政治風險持續升溫，使得行情震盪劇烈。台股除受相關因素影響，也因國際行情牽動，近來在季線上下呈現大箱型區間震盪格局。

隨著美國總統選舉結果接近尾聲，拜登概念股受到市場買盤的追捧，多檔新能源概念股昨日盤中紛紛大漲超過半根停板、甚至亮燈漲停，表現明顯強於大盤，成為市場投資人與中實大戶追捧的焦點。

其中在太陽能導電漿廠碩禾，昨日股價開高收高，午盤前即亮燈強鎖漲停直至終場，漲停價199元創波段反彈新高。碩禾除受惠躋身拜登概念股而吸引買盤進駐外，主要還是基本面表現亮麗搶眼。

事實上，碩禾自結9月稅後純益0.51億元，年增238%，每股純益1.04 元；累計8、9月純益達1.9億元，年增889%，每股純益2.93元，擺脫上半年虧損窘境。在轉機題材發酵下，吸引買盤匯集。

同樣為拜登概念股的上緯投控，由於碳纖維複合材料及風電材料出貨放量，帶動9月達營收11.16億元，年增96.9%。由於碳纖維拉擠碳板打進風機製造商MHI Vestas供應鏈，加上陸廠、美廠的訂單也相繼傳來佳音，後市營運可期。

權證發行券商建議，看好碩禾、上緯投控等新能源族群後市股價表現的投資人，可透過相關認購權證參與行情。挑選標準，則以價內外10%內、剩餘天數超過三個月以上的權證為主，放大槓桿利潤。