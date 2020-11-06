全民權證／華擎 聚焦價外15%

華擎（3515）營收連續兩季創單季新高，第4季淡季仍可望維持第3季歷史新高水準，主要成長力道為主機板與顯示卡。展望2021年，華擎指出，顯示卡是成長最強的產品，主機板會超越產業平均值的成長率，伺服器明年逐季成長。

顯示卡方面，因為AMD供應量不夠影響第3季表現，第4季AMD推出新顯卡，供應會好一些，但仍無法滿足需求。

2021年展望，華擎表示，明年三大產品線，主板、伺服器、顯示卡都會成長，顯卡成長幅度最高，華擎只做AMD產品，AMD市占率會愈來愈高，明年顯卡毛利會比今年好很多。

看好相關題材的投資人，可布局價外15%以內、且距到期日100天以上權證。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）