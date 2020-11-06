全民權證／矽力剽悍 二檔火

IC設計股矽力-KY（6415）11月以來獲得外資連續買超，推升股價上漲9.7%，再度站上2,000元大關，收在2,130元，創下掛牌新高。

法人指出，矽力受惠中國去美化及新冠肺炎疫情下帶動的宅經濟商機，加上5G基地台布建需求延續以及消費性訂單回溫，帶動前三季營收98.08億元，年增31.6%。展望後市，法人看好，矽力受惠於筆電、平板、智能音箱、高畫質智慧電視、無線充電、白色家電、智慧電表、POS機等明顯成長，下半年營運將優於上半年。

看好矽力-KY的投資人可布局價內外15%以內、距到期日90天以上認購權證，如：矽力永豐03購01、矽力群益04購01，同時設好停損、停利點。（永豐金證券提供）

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