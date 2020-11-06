全民權證／景碩 選逾四個月

景碩（3189）受惠PCB同業廠房火警事件，市場預期在訂單移轉的效益下，後市營運看俏，激勵近來三大法人與四大基金進場加持，拉動股價表現強勢，連動相關認購權證紛紛勁揚，表現相當突出。

日前某大PCB廠發生廠房火警事件，法人預估主要客戶的ABF與BT載板訂單將因此移轉景碩生產，使景碩成為此同業火警事件的受惠者，激勵近期股價強揚，法人與大戶買盤紛紛搶進，帶動股價勢盛。

法人預估景碩第4季營收可超過75億元，季增9%到10%區間，全年可超過270億元，年增逾20%。建議看好景碩後市的投資人，可布局相關權證，挑選價內外10%內、剩餘天數超過四個月以上商品為主。（凱基證券提供）

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