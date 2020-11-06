期貨商論壇／永續期 伺機買進

美國經濟數據方面，美國零售銷售數據表現強勁，且初次申請失業救濟金人數跌破80萬人次，續領失業金方面降幅更為明顯，目前已低於800萬人次，且自疫情爆發以來，全職與兼職勞工數量呈現同漲同跌的高度正相關，就業數據持續好轉，未有結構性問題。只要美國疫情得到控制，不再度實施封城措施，預期2020年第4季，美國失業人口高機率持續下滑。目前經濟數據不俗，後續行情還是端看刺激法案進程。

美國總統大選選情糾結，短時間內無法確定結果，刺激法案恐談判再度推延，政策面上不確定性仍然存在，後續不排除有短線震盪刷洗，投資人須多加留意。

iPhone12推出，且身為智慧手機產業領先指標的高通繳出亮眼財報，並對下一季展望做出比市場預期高的預測，蘋概股等智慧手機相關類股未來走勢值得期待。半導體與電子類股在永續指數期貨中占比較台指期來得高。

實務操作上，建議投資人買進永續期貨，同時放空台指期鎖定價差，賺取電子類股較為強勢漲幅。不過仍須留意目前消息面多空雜陳，均線糾纏，呈現大幅震盪刷洗階段，須留意期貨交易槓桿特性。（統一期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）