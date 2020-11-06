聽新聞
test
0:00 / 0:00

期貨商論壇／永續期 伺機買進

經濟日報 / 記者王皓正整理

美國經濟數據方面，美國零售銷售數據表現強勁，且初次申請失業救濟金人數跌破80萬人次，續領失業金方面降幅更為明顯，目前已低於800萬人次，且自疫情爆發以來，全職與兼職勞工數量呈現同漲同跌的高度正相關，就業數據持續好轉，未有結構性問題。只要美國疫情得到控制，不再度實施封城措施，預期2020年第4季，美國失業人口高機率持續下滑。目前經濟數據不俗，後續行情還是端看刺激法案進程。

美國總統大選選情糾結，短時間內無法確定結果，刺激法案恐談判再度推延，政策面上不確定性仍然存在，後續不排除有短線震盪刷洗，投資人須多加留意。

iPhone12推出，且身為智慧手機產業領先指標的高通繳出亮眼財報，並對下一季展望做出比市場預期高的預測，蘋概股等智慧手機相關類股未來走勢值得期待。半導體與電子類股在永續指數期貨中占比較台指期來得高。

實務操作上，建議投資人買進永續期貨，同時放空台指期鎖定價差，賺取電子類股較為強勢漲幅。不過仍須留意目前消息面多空雜陳，均線糾纏，呈現大幅震盪刷洗階段，須留意期貨交易槓桿特性。（統一期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 美國經濟 智慧手機

延伸閱讀

克魯曼：疫情重創就業 美國每月需數千億美元「救災」

美國總統大選膠著 江啟臣：台灣應超前部署美選後情勢

看美總統大選 鄭文燦：無論誰當選，台美關係穩定往前

不論誰當選美國總統 日相：盼好好交往

相關新聞

期貨商論壇／國巨期 偏多布局

觀察昨（5）日成交口數較大的前20檔個股期貨表現，上漲有11檔、下跌有七檔、持平二檔；此20檔個股大多平低盤開出，之後盤...

期貨商論壇／永續期 伺機買進

美國經濟數據方面，美國零售銷售數據表現強勁，且初次申請失業救濟金人數跌破80萬人次，續領失業金方面降幅更為明顯，目前已低...

全民權證／矽力剽悍 二檔火

IC設計股矽力-KY（6415）11月以來獲得外資連續買超，推升股價上漲9.7%，再度站上2,000元大關，收在2,13...

全民權證／景碩 選逾四個月

景碩（3189）受惠PCB同業廠房火警事件，市場預期在訂單移轉的效益下，後市營運看俏，激勵近來三大法人與四大基金進場加持...

碩禾、上緯 認購搶鏡

世所矚目的美國總統大選，候選人拜登在與川普的拉鋸戰中逐漸領先，引動「拜登概念股」中的新能源概念族群包括風電、太陽能等昨（...

鈊象、譜瑞 挑長天期

台股盤勢多空震盪，現階段盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，後市將有機會躍居多頭領攻的領頭羊，投資人可...

穩懋、致茂 四檔來電

美國科技股領漲，帶動台股電子股走揚，其中，電子股的穩懋（3105）、致茂（2360）成為盤面焦點。權證發行商指出，看好電...

全民權證／華擎 聚焦價外15%

華擎（3515）營收連續兩季創單季新高，第4季淡季仍可望維持第3季歷史新高水準，主要成長力道為主機板與顯示卡。展望202...

最牛一輪／緯穎回溫 中信03歡慶

緯穎（6669）受惠產業景氣提升，毛利率將自第3季起改善，營收表現自第4季起回溫，法人指出，伺服器景氣自下半年來進入調整...

台指期 短線震盪格局

股期雙市昨（5）日狹幅整理，指數齊步震盪收紅；分析師表示，現階段期現貨逆價差略為擴增，外資淨多單增加3,682口至3.5...

美總統大選變化起伏 夜盤交易成交逾40萬口

美國總統選舉呈現膠著，尚未能完全確定川普或拜登當選，美股昨(4)日震盪，台灣期交所的夜盤交易仍有超過40萬口交易量，交易...

台指期 外資加碼多單

股期雙市昨（4）日震盪走高，指數齊步站穩12,800點關卡之上；分析師表示，現階段期現貨逆價差收歛，外資淨多單小幅增加3...

熱門新聞

配息銅板價？ 00878股息50元 意外創歷史紀錄

這檔生技股超猛！圓點奈米登錄興櫃首日 漲破300元

拜登入主白宮機率高 這幾檔概念股漲停同慶

日立奪永大過程 網友指「半澤2」神劇情翻版

假避險、真炒匯 央行出招控管外資買反向ETF

iPhone12激勵 鴻海10月營收月增三成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。